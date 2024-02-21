محمد كيلاني ينضم لبطولة مسلسل "رحيل" الى جانب ياسمين صبري

ميرنا وليد - بيروت - ينضم الممثل المصري محمد كيلاني، لبطولة مسلسل التلفزيوني "رحيل" بجانب الممثلة ياسمين صبري والمقرر طرحه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، وقد بدأ كيلاني تصوير مشاهده بمنطقة أكتوبر، ومن المقرر عرض المسلسل على إحدى القنوات المصرية.
مسلسل “رحيل”، بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني و من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.
وشارك كيلاني في عدة مسلسلات آحدثها "الانسة فرح" بجانب أسماء أبو اليزيد و أحمد مجدي، كما ينتظر محمد كيلاني عرض فيلمه السينمائي مع رنا رئيس.
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