خالد داغر يغادر رئاسة الأوبرا المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - ترك د. خالد داغر منصب رئيس الأوبرا المصرية، وذلك بعد انتهاء مدة رئاسته التي استمرت لمدة عام

كانت وزيرة الثقافة قد أصدرت في فبراير من العام الماضي، قرارًا بتكليف خالد داغر رئاسة دار الأوبرا المصرية خلفا للدكتور مجدى صابر

تم انتداب د. خالد داغر لمنصب رئاسة الأوبرا المصرية من معهد الكونسرفتوار التابع لأكاديمية الفنون العام الماضي.

وكان قد شغل د. خالد داغر رئيس البيت الفنى لدار الأوبرا، وعمل أستاذا بالكونسرفتوار، وهو نجل المايسترو الكبير عازف الكمنجة العالمى الراحل عبده داغر.

ويحمل خالد داغر درجة الماجستير فى الفنون عام 2003، ثم الدكتوراه عام 2007.