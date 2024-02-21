شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين وعائشة بن أحمد.. 8 لقطات من مسلسل بدون سابق إنذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر فيس بوك، عن فيديو تضمن بعض المشاهد من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، المقرر عرضه في رمضان المقبل عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكتبت الصفحة على الصور التي أزالت الستار عنها: "النجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد من كواليس "بدون سابق إنذار".. انتظروا المسلسل على شاشات "المتحدة" في رمضان شهر الفرحة".



آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد



آسر ياسين وعائشة بن أحمد



النجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد من الكواليس



النجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد



النجم آسر ياسين



النجمة عائشة بن أحمد



لقطة من المسلسل المنتظر



مشهد من العمل المنتظر

يذكر أن آسر ياسين قدم فى رمضان الماضى مسلسل "الكتيبة 101" الذى تقاسم بطولته مع عمرو يوسف، وشارك فى العمل خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

وقدمت عائشة بن أحمد مؤخراً بطولة حكاية "روحي فيك" عن كتاب 55 مشكلة حب، وشارك في بطولتها محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى، وتدور أحداثها في إطار رعب ملىء بالتشويق.