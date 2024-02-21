وفاة تيك توكر مغربية شابة تفجع محبيها وهذا ما أصابها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شكلت وفاة التيك توكر المغربية شيماء بن سعيد، صد مة كبيرة لمحبيها على منصات التواصل الاجتماعي، لتختتم قصة حب مؤثرة للغاية تابعها ملايين المغاربة، إذ كانت وزوجها المؤثر المغربي نور الدين إبراهيمي، المعروف بـ”نوري”، يشاركان متابعيهما بكل تفاصيل رحلتهما المشتركة وتجاربهما المرحة.

ولكن، انتهت القصة بوفاة شيماء بعد صراع مع مرض سرطان الدم.

وقد أصيبت شيماء بمرض السرطان بعد زواجهما في يوليو/تموز 2023 وبقي زوجها يشارك كل لحظات الدعم في رحلتها الصعبة مع متابعيهما على منصات التواصل الاجتماعي ولكنها للأسف فارقت الحياة.

وتوفيت شيماء بن سعيد يوم أول من أمس الاثنين الموافق 19 فبراير 2024 في الإمارات العربية المتحدة بعد معركة مع سرطان الدم. ونشر زوجها الناشط المغربي تغريدة قال فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله زوجتي الطاهرة بعد معاناة مع مرض السرطان. توفيت المرحومة زوجتي، أدعو لها بالرحمة. أختكم في الله، تقيم في دولتنا وليس لها سوى زوجها. نرجو أن تكونوا لها إخوة وأن تحضروا الصلاة في مسجد حمودة بن علي العجمي والدفن في الفوعة”.

