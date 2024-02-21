29 عاماً على رحيل المعلم محمد رضا

ياسر رشاد - القاهرة - تمر اليوم الذكرى الـ29 لرحيل الفنان الكبير محمد رضا. أشهر معلم فى تاريخ السينما المصرية وأبرع من جسّد أدوار ابن البلد بعد الفنان الراحل عبدالفتاح القصرى.

بدأ الفنان الراحل مشواره الفنى فى مطلع الخسمينيات من القرن الماضى بأدوار متوسطة فى أفلام بنات حواء. وجعلونى مجرماً. والفانوس السحرى. وغيرها.

ومن أبرز أفلامه فى الستنيات. الزواج على الطريق الحديثة. 30 يوم فى السجن. أنت اللى قتلت باباى. الدكتور ولكن نجوميته الحقيقية بدأت فى حقبة السبعينيات. عندما قام ببطولة فيلم عماشة فى الأدغال والمسلسل الشهير عماشة وعكاشة وأفلام. بدور. وشياطين إلى الأبد. وممنوع فى ليلة الدخلة. وبنت أسمها محمود. ولا ننسى مسلسل نجم الموسم 1977. الذى حقق نجاحاً هائلا.

وواصل التألق فى حقبة الثمانيات. فى أفلام البيه البواب. وشادر السمك وزوج تحت الطلب.

آخر أعماله مشاركته فى بطولة المسلسل الشهير ساكن قصادى مع الكبار سناء جميل وعمر الحريرى وخيرية أحمد.

محمد رضا كان بحق فنان موهوب بالفطرة برع كثيرًا فى تجسيد أدوار المعلم وابن البلد وما زالت مصطلحاته وإفيهاته خالدة فى وجدان الملايين. رحل عن دنيانا يوم 21 فبراير 1995، عن عمر ناهز 74 عاماً.