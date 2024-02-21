"Mbc مصر" تكشف عن برومو تشويقي لمسلسل "أشغال شقة" رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الصفحة الرسمية لشركة "Mbc مصر" على "انستجرام" برومو تشويقي لمسلسل الكوميديا "أشغال شاقة" استعدادًا لعرضه بموسم دراما رمضان 2024.

وكشف البرومو الفنان هشام ماجد الذي يجسد شخصية "طبيب شرعي" وهو يمر بالعديد من المواقف الكوميدية وظهر معه عدد من الأبطال المشاركين بالمسلسل وهم الفنان مصطفى غريب، الفنانة أسماء جلال، الفنانة انتصار، الفنانة شيرين.

تدور أحداث مسلسل "أشغال شقة" في إطار كوميدي حول زوجين هما "هشام" طبيب شرعي، وإعلامية "أسماء جلال يمران بالعديد من المواقف الكوميدية تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، والمسلسل مكون من 15 حلقة وسيعرض أيضًا على منصة "شاهد".

يذكر أن الفنان هشام ماجد يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "إكس مراتي" بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح، وفيلم "بضع ساعات" بطولة الفنانة مي عمر، الفنانة هنا الزاهد، تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

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