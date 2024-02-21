فيديو: بدور البراهيم تحتفل بيوم التأسيس بأجواء ريفية تراثية مميزة على طريقة سناب شات

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للاهتمام يظهر المشهورة بدور البراهيم وهي تحتفل بيوم التأسيس على طريقتها الخاصة عبر تطبيق سناب شات.
في الفيديو، ظهرت بدور البراهيم وهي ترتدي ملابس بدوية تقليدية وتجلس في مكان ريفي جميل. قامت بتنظيف ورعاية الدجاج، ما أضفى جوًا من الطبيعة والروح الريفية على الاحتفالية.
كما ظهرت بدور وهي تقوم بحلب البقرة وحمل التمر على رأسها، بعد قطفه من النخيل، مما يعكس تمسكها بالتقاليد والعادات التراثية. وحاز الفيديو على انتشار واسع وإعجاب الجمهور، حيث أبدوا إعجابهم بإبداع بدور البراهيم في تقديم هذه الجوانب الثقافية بطريقة مميزة ومسلية.
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