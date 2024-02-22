ميرنا وليد - بيروت - ردت الفنانة المصرية فيفي عبده عن ردة فعلها بعدما توقعت لها ليلى عبد اللطيف موعد وفاتها.

وكانت ليلى قد توقعت وفاة فيفي عبده بعمر الـ 80 وبعد فترة تم اللقاء بينهما على متن طائرة، لتطلب منها الفنانة بطرافة ان تزيد عن عمر الـ 80 معبرة عن حبها للحياة وعشقها لها. وقالت فيفي في تصريح مع الاعلامي محمد قيس: "قابلت ليلى عبد اللطيف في الطائرة وقلت لها: مش عجباني الثمانين، هل من مزيد؟". وأضافت : "قالت لي خلاص هتبقى للتسعين… خافت مني في الطيارة"

كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده ترد على ليلى عبد اللطيف بعدما توقعت وفاتها في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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