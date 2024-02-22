ميرنا وليد - بيروت - توفي المخرج المسرحي اللبناني أنطوان ملتقى أمس عن عمر يناهز الـ 91 عاماً.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثالثة من ظهر يوم السبت 24 شباط 2024 في كنيسة سيدة لورد - فرن الشباك ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة في مدافن مار يوحنا المعمدان - وادي شحرور السفلى.

تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون الكنيسة إبتداء من الساعة العاشرة قبل الظهر حتى الساعة الثالثة ومن الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

من موقع الخليج 365 نتقدم بأحر التعازي لعائلة الراحل ومحبيه.

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الدفن والعزاء بالمخرج المسرحي أنطوان ملتقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.