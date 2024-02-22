بالفيديو: عبد المحسن النمر يروي موقفا محرجا له مع ممثلة بسبب التجميل

في لقاء تلفزيوني، روى الفنان عبدالمحسن النمر موقفًا طريفًا ومحرجًا حدث له أثناء تصوير أحد المشاهد مع إحدى الممثلات.

وكان المشهد يتطلب منه أن يمسك وجه الممثلة، لكن عندما فك يده، بقي وجهها “مطعوجًا” من السيليكون.

وشارك عبدالمحسن مؤخرًا في بطولة فيلم “هجّان” من إنتاج “فيلم كلينك” وإخراج أبوبكر شوقي وكتابة عمر شامة ومفرج المجفل.

ويشارك في الفيلم أيضًا: عمر العطاوي، والشيماء طيب، وعزام النمر، وتولين بربود وإبراهيم الحساوي.

وعرض الفيلم في “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي” ضمن قسم “روائع عربية” ونال إشادة النقاد.

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