إنجي المقدم تروج لفيلمها "كاملة" استعدادًا لعرضه على "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روجت الفنان إنجي المقدم لفيلمها "كاملة" المقرر عرضه على منصة "نتفليكس" يوم الخميس 22 فبراير الجاري.

ونشرت "إنجي" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تروج لفيلمها "كاملة" قائلة: "متحمسة جدًا أن كاملة هيتعرض على نتفليكس إن شاء الله ابتداءًا من يوم 22 فبراير، كاملة فيلم قريب لقلبي أوي وفيلم خاص جدًا إنساني جدًا بيتكلم في مواضيع مهمة وحساسة وإنسانية ومتحمسة أوي ان انتوا تشوفوه ومستنية أعرف رأيكم".

تدور أحداث فيلم "كاملة" عن شخصية طبيبة نفسية تعاني من نظرة المجتمع لها بعد كبر سنها وتأخرها بالزواج، وتبدأ أسرتها تتدخل في حياتها بعد وفاة والدها، حيث تتعرض لأزمات عاطفية تجعلها تفقد الثقة في من حولها وسط أجواء مليئة بالتشويق والإثارة، ويشارك "إنجي المقدم" البطولة الفنانة سلوى عثمان، مي الغيطي، الفنان الكبير لطفي لبيب، تأليف محمد عبد القادر، إخراج جون إكرام ساويرس.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة إنجي المقدم بظهورها كضيفة شرف بأحداث مسلسل "حرب" بطولة النجم أحمد السقا وعرض بموسم دراما رمضان 2023.