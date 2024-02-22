رمضان 2024.. إياد نصار يناقش قضية شائكة في مسلسل "صلة رحم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت MBC مصر البرومو الدعائي لمسلسل "صلة رحم"، بطولة النجم إياد نصار، والمقرر عرضه على مدار 15 حلقة في النصف الأول من رمضان 2024 عبر شاشتها، وعلى منصة "شاهد".

تدور أحداث مسلسل صلة رحم، ، حول قضية تأجير الأرحام بين الحرام والحلال ضمن إطار درامي إجتماعي مشوق، حيث يجسد إياد نصار شخصية حسام ويعمل طبيب تخدير، متزوج من يسرا اللوزي التي تدعى ليلى.

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، ويجسد دول البطولة كلًا من إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، دنيا ماهر، نبيل نور الدين، هبة عبد الغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنة، سلوى محمد علي، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد.

وقدم إياد نصار في موسم رمضان 2023 مسلسل "تغيير جو"، من بطولة الفنانة منة شلبي، عصام عمر، إنجي علي، ميرفت أمين، شيرين، عايدة الكاشف، محمود قابيل، وغيرهم، والعمل من تأليف منى الشيمي، وإخراج مريم أبو عوف.

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