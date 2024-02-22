تولغا ساريتاش حسم علاقته بحبيبته بعد خمس سنوات من الحب

في خبر سار لجمهور، يعقد الممثل التركي، تولغا ساريتاش، (بطل مسلسلات العهد، علي رضا وأبي) خطوبته مساء اليوم على حبيبته المصممة زينب مايروك.

كما سبق وأكد تولغا ساريتاش اثناء نزهته مع حبيبته زينب انهما سعيدان جدًا وعلاقتهما رائعة كاشفًا انه بدأ التحضير لحفل زفافه.

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تولغا ساريتاش وحبيبته زينب يتواعدان منذ خمس سنوات وقد رصدتهما الكاميرات مؤخرًا خلال حضورهما حفل زفاف الينا بوز وأوموت افيرغين قبل اسابيع.

النجم التركي سبق وأكد انه ليس مستعجلاً للعودة بمشروع درامي جديد، لافتا انه ينتظر المشروع المناسب ليعود به الى جمهوره خاصة انه يعقد لقاءات من أجل الموسم المقبل.