نقابة المهن الموسيقية تنعى طبيب مصري بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - توفي الطبيب المصري هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر وأستاذ الجلدية الشهير، بعد صراع مع المرض، وقد نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان المصري مصطفى كامل الطبيب، وأوردت في بيان رسمي:" إن البشرية فقدت رجلا رسخ لاجمل معانى الإنسانية ومبادئ الأمانة والشرف عبر ممارسة مهنته كطبيب لم يتأخر يوما عن تلبية أى نداء.
.ويتقدم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بخالص العزاء لأسرة الطبيب الراحل آملا أن يلهمهم المولى الصبر والسلوان".
وعانى الدكتور هاني الناظر من أحد أنواع سرطان الدم يسمي ليمفومة بيركت.
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