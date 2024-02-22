" في قاعة الإنتظار " يشهد عرضه العالمي الأول

ميرنا وليد - بيروت - يشهد الفيلم الفلس طيني القصير في قاعة الإنتظار للمخرج معتصم طه عرضه العالمي الأول في مهرجان دبلن السينمائي الدولي بأيرلندا في دورته الثانية والعشرين والتي تُقام فعاليتها من 22 فبراير/شباط وحتى 2 مارس/آذار 2024.
يتم عرض الفيلم ضمن برنامج الأفلام القصيرة 1 يوم الاثنين 26 فبراير الساعة 3:30 عصرًا، ويحضر العرض المخرج معتصم طه.
تدور أحداث الفيلم في قاعة الانتظار بإحدى المستشفيات الإسرا ئيلية حيث يصطحب حسين، من فلس طيني الداخل المحتل، والدته الأرملة حديثًا رشيدة (70 عامًا) إلى موعدها الطبي. بينما يعمل حسين على إنهاء بحثه الأكاديمي قبل الوقت المحدد على جهازه الكمبيوتر المحمول، تحاول رشيدة، التي لم تخرج من منزلها منذ ثلاثة أشهر، التواصل مع الآخرين بلغتها العبرية المحدودة.
الفيلم من تأليف وإخراج معتصم طه وبطولة مارلين بجالي، وجلال مصاروة، ودرورا كوريم، وبيان ظاهر، وماريا طعمة، وتصوير مصطفى قدح، ومونتاج أيمن مطر، وموسيقى تصويرية يزيد الدالي، وتسجيل صوت سامي مرعب.
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