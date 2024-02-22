ماغي بو غصن تتفاعل مع رحيل الطفلة "أمل".. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - تفاعلت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن مع خبر رحيل الطفلة "أمل حسين الدر" متأثرة بجراحها بعد غارة شنتها إسـ رائيل على منزلها في منطلة مجدل وزن في جنوب لبنان.

وشاركت ماغي بو غصن الجمهور صورة للطفلة، وعلقت معبرة عن حزنها الشديد بسبب الحرب القائمة في جنوب لبنان، ومتنية من الله أن يحمي البلد، وكتبت عبر حسابها الخاص: "أمل طفلة صغيرة خسرت حياتها بسبب العدوان المجرم! نفسك بالسما يا ملاك.. الله يصبّر أهلك وتكوني بمطرح بيلبقلك أكتر وبيستاهلك. يا رب تحمي لبنان".

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