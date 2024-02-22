ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان المصري محمد حماقي عن كواليس الصورة التي إلتقتها إبنته فاطمة مع نجم كرة القدم ليونيل ميسي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال حماقي: "الحقيقة إن ميسي نده لها، كان خارج من غرفة تبديل الملابس وفي الاتجاه إلى الملعب، وكان معنا صديق نده له، وعندما نظر لنا، قولت له ان ابنتي تريد التقاط صورة معه، فنظر لها وابتسم وطلب منها المجيء له، وفتح لها باب الدخول. أصدقائها في المدرسة ومدرسيها، وأصدقائها من التمارين ومدربيها، أخبروها أنهم رؤوا صورها مع ميسي ومازحوها، فهي سعيدة بذلك، وأحاول قدر المستطاع إسعادها".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنتشارها الواسع.. محمد حماقي يكشف تفاصيل صورة إبنته مع ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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