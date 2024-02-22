نهال عنبر تنعى الدكتور هاني الناظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة نهال عنبر، الدكتور هاني الناظر، الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان والذي دخل على إثره المستشفى منذ فترة.

وكتبت نهال عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الدكتور هاني الناظر بعد صراع مع مرض السرطان وصلاة الجنازة بعد العصر في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة

وأعلن الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، وفاة والده، قبل قليل، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان

وكتب محمد الناظر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. تُوفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر.

وأضاف: صلاة الجنازة اليوم الخميس في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء.

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