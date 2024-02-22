يسرا تغازل عمرو دياب: “أحلى راجل في الدنيا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مقطع فيديو من لقاء الفنانة الكبيرة يسرا مع النجم عمرو دياب في كواليس حفل “ليالي سعودية مصرية” الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية مساء الأحد، 18 شباط (فبراير) الجاري.

وظهر في الفيديو عمرو دياب وهو يتوجه لتحية يسرا لتبادره بالتغزل فيه قائلة: “القمر، أحلى راجل في الدنيا”. ليقابلها عمرو بابتسامة ويتعانقان.

من ناحية أخرى، تعرّض عمرو دياب لوابل من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب كلمة نابية قالها ولتنمّره على سائقه، إضافة إلى سوء معاملته لمحبّيه خلال تواجده في الحفل، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه النجم المصري وهو يحاول الهرب من محبيه المتواجدين في المكان، ويسأل عن سائقه بطريقة غير لائقة أثارت استياء جمهوره، الذين استغربوا طريقته السيئة في التعامل مع الأشخاص المقرّبين منهم.

ووثّقت المقاطع المنتشرة انزعاج “الهضبة” خلال مغادرته الحفل من المعجبين المحيطين بدار الأوبرا المصرية في انتظار التقاط الصور التذكارية معه، وهو ما ضايقه وراح يركض مسرعاً باتجاه سيارته وسُمع صوته وهو يقول: “يا عم ارحمونا، الحيوان بتاعنا فين؟ السوّاق بتاعنا فين؟”.