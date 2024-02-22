“لما شافها ندهلها”.. محمد حماقي يكشف كواليس صورة ابنته مع ميسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد حماقي عن كواليس صورة ابنته فاطمة مع نجم الكرة الأرجنتيني العالمي ليونيل ميسي، وذلك على هامش مباراة نجوم النصر والهلال مع فريق “إنتر ميامي”، ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وقال حماقي: “الحقيقة إن ميسي لما شافها ندهلها، كان خارج من غرفة تبديل الملابس ومتجه إلى الملعب، وكان معانا صديق ندهلو، وعندما نظر لنا، قلت له إن بنتي تريد التقاط صورة معه، فنظر لها وابتسم وطلب منها أن تأتي إليه، وفتح لها باب الدخول”.

وأضاف: “رفاقها في المدرسة ومدرّسوها، وأصدقاؤها في التمارين ومدرّبوها، أخبروها أنهم رأوا صورتها مع ميسي ومازحوها، فهي سعيدة بذلك، وأحاول قدر المستطاع إسعادها”.

وعن ظهور ابنته للمرة الأولى في صورة مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، قال محمد حماقي: “سعادة المستشار نشر الصورة عبر خاصية الستوري على حساباته، وهذا أسعدني، تعمّدت عدم إظهارها طوال السنوات الماضية، لكن هذا اليوم نشرها المستشار، وأنا أيضاً نشرتها وكانت ابنتي محظوظة أنها الوحيدة التي التقطت هذه الصور معه”.