بالفيديو - بهاء سلطان يطرح فيديو كليب أغنيته "مارتحناش"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري بهاء سلطان فيديو كليب أغنيته "مارتحناش"، وذلك بعد أيام من طرحها، وأغنية "ما رتحناش" من كلمات هاني رجب، ألحان إسلام معز، وتوزيع عمرو صلاح، والكليب من إخراج كامبا.

وتقول بعض كلماته:

"أصعب حاجة في حياتك تبعد عن اي ناس

لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص

لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا

بس احنا بقالنا فترة بننام بدموع عنينا

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا

ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا

دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا

ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا

وقالوا هننسى بس بجد مابننساش"

