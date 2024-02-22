رمضان 2024 .."watch it" تطرح برومو مسلسل "صدفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت منصة "watch it" البرومو الدعائي الرسمي لمسلسل "صدفة" الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2024.

وظهرت ريهام حجاج في البرومو وهي ترقص على احدى الأغاني الشعبية، كما ظهرت وهي داخل احدى الفصول بالمدرسة وتدرس للتلاميذ.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي لايت، حول مدرسة تاريخ تدعى "صدفة عجيبة"، تخوض العديد من التجارب الكوميدية، لكنها بشكل غير مألوف تغيير حياتها وتجد نفسها مصففة شعر وصاحبة أشهر صالونات تصفيف الشعر في مصر، لتدخل بعدها في بعض المشاكل الصعبة.

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

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