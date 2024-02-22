"جالي ضيق تنفس من أول مشهدين"..رد مؤلف "الملكة" على طارق الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

رد أحمد رمزي مؤلف فيلم "الملكة" على تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي عن العمل، الذي عرض مؤخرا بالسينمات ورفع من دور العرض لقلة إيراداته التي حققها.

ونشر "رمزي" فيديو لتصريحات الناقد طارق الشناوي في إحدى القنوات التليفزيونية أثناء حديثه عن فيلم "الملكة" والذي أكد فيه أنه فيلم تجاري لأن هالة صدقي أرادت استغلال نجاحها الطاغي في مسلسل "جعفر العمدة".

وعلق "رمزي" على تصريحات الشناوي، عبر حسابه على "فيسبوك": "أسوأ فيلم في التاريخ.. أنا شخصيا جالي ضيق تنفس من أول مشهدين في العرض الخاص، ودي مسؤولية عدة أطراف وأنا منهم بس ممكن حضرتك تشاورلي على فيلم نزل السوق بغرض غير تجاري".

وأضاف: "أما بالنسبة لاستغلال نجاح جعفر العمدة.. أقسم بالله لا كنت موافق ولا راضي عن اختيار اسم الملكة ده نهائيا ده اسم قاعة أفراح أصلا.. وأنت تعلم بمجرد ما بنعمل التنازل يصبح الفيلم رهن العبث من أي طرف".

وكان الناقد طارق الشناوي، كشف أن فيلم "الملكة" كان من المقرر عرضه في السينمات باسم آخر، لكن قرروا تغيير اسم الفيلم في النهاية، مضيفا: الفيلم مفيهوش أي مغامرة.. هو فقط بطولة نسائية لسيدة أعمال تلعب مع الكبار، وهو فيلم تجاري وده مش عيب لو مفيهوش رسالة، لكن هو مش فيلم مسلي، وأقل بكتير ويصنف من ضمن فيلم ويعدي".

فيلم "الملكة" عرض في موسم رأس السنة، وشارك في بطولته هالة صدقي، باسم سمرة، رانيا يوسف، شيرين رضا، كريم عفيفي، دينا، انتصار، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وميسرة، ومن تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

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