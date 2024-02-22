نجمة شهيرة تتعرض لحادث سير مروّع.. تعرفوا على التفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 22 فبراير 2024 11:18 مساءً - ظهر في البرومو الرسمي لمسلسل الذى نشرته الصفحة الرسمية للشركة المتحدة عبر فيسبوك، تعرض الفنانة عفاف شعيب لحادث سير ضمن أحداث المسلسل، لينتقل البرومو للقطة أخرى ضمن المشاهد المنتظر طرحها.

حادث عفاف شعيب

ظهر في البرومو الفنانة عفاف شعيب، وكانت تعرض لحادث سير ضمن أحداث المسلسل، لينتقل البرومو للقطة أخرى ضمن المشاهد المنتظر طرحها.

كذلك نشر الفنان حسن الرداد، البرومو الدعائي لمسلسله الرمضاني محارب، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام“.

وشارك حسن الرداد البرومو الدعائي لمسلسه الجديد معلقا؛ :” مسلسل محارب، رمضان 2024 على قنوات المتحدة، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، إنتاج : احمد السبكي”.

مسلسل محارب لـ حسن الراداد يعرض عبر قنوات المتحدة خلال شهر رمضان 2024، والعمل مكون من 30 حلقة.

مسلسل “محارب”

مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محام، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محام ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

آخر أعمالها

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة عفاف شعيب في مسلسل “زي القمر” حدوتة مريم ، الذي عرض آخر حلقات موسمه الثاني في ديسمبر من العام الماضي.

شارك البطولة في حدوتة مريم عدد من النجوم ومنهم عفاف شعيب والطفلة ريم عبدالقادر، ورشا مهدى وسلوى عثمان وإسلام حافظ، والحكاية من تأليف أحمد أنور وأحمد عبدالجواد، وإخراج معتز حسام.

تدور أحداث القصة حول فكرة التبني، والتى تتجسد فى الطفلة ريم عبدالقادر، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى إنساني.

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