الفرقة المصرية للموسيقى علي خشبة مسرح السامر

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية وزيرة الثقافة الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وضمن خطة تطوير اداء الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وفي إطار اداء الادارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم تنطلق اولي حفلات الخميس الآخير بالشهر بحفل الفرقة المصرية للموسيقي والغناء بقيادة المايسترو دكتور مدحت عبد السميع مخصص لأغاني كوكب الشرق ام كلثوم وذلك يوم الخميس القادم ٢٩ فبراير الثامنة مساء علي خشبة مسرح السامر بالعجوزة .

وصرح الفنان تامر عبد المنعم رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية ان هذه لن تكون الحفل الوحيد بل ستكون البداية لسلسلة حفلات للتراث الغنائي المصري سيتقدمها فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة المختلفة وستكون بشكل شهري وفي المناسبات والأعياد الرسمية .



جدير بالذكر ان هذه الحفلات دخولها مجانا كمشاركة من الهيئة العامة لقصور الثقافة في التثقيف التراثي والترفيه ايضاً عن الجماهير المتعطشة لمثل تلك المبادرات.