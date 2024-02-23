شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا: مش محتاج أكتر من كرم ربنا ودورى فى مسلسل صدفة واد جدع وطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حساب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على "إنستجرام" لقاء سريعا مع النجم عصام السقا من كواليس مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024 على شاشات المتحدة.

وتضمن اللقاء الذى أجراه النجم عصام السقا عددا من الأسئلة السريعة الطريفة، منها كواليس صدفة تعرض لها في حياته أو ينتظرها الأيام المقبلة، كما كشف عن شخصيته وأمنيته قائلاً: "الشخصية عبارة عن واد جدع ومخلص وطيب"، وعن أمنيته قال: "مش محتاج أكتر من كرم ربنا".

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام خالد حجاج .

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سوياً مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020

يشار إلى أن عصام السقا يعرض له حاليا فيلم "الإسكندرانى" بطولة النجم أحمد العوضى، ومن إخراج خالد يوسف، ومقتبس من رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وشارك فى التمثيل كل من بيومى فؤاد، زينة، وعدد كبير من الفنانين.