تصريح غريب من جورجينا رودريغز حول “الحجاب” يُشعل الجدل

كتب امير فتحي في الجمعة 23 فبراير 2024 12:48 صباحاً - أثارت العارضة جورجينا رودريغز الجدل بعدما كشفت عن تجربتها في السعودية حيث تقيم مع حبيبها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو.

وفي تصريحاتها الأخيرة، أكدت جورجينا أنها تحمل الحجاب دائماً في حقيبتها، وذلك كونها تعيش في الرياض، مشيرة إلى أهمية استخدامه في الأماكن العامة.

جورجينا رودريغز: أحمل الحجاب دائمًا في حقيبتي

تجديد احترام جورجينا للعادات والتقاليد الشرقية لاحظه العديد من متابعيها، حيث تولت الاهتمام بالتفاصيل التي ترتبط بهذه العادات منذ بداية وجودها في المملكة.

جورجينا رودريغز في إحدى الفعاليات الفنية بـ السعودية

من هي جورجينا رودريغيز؟

إلى جانب كونها من مشاهير السوشيال ميديا وعارضة ناجحة، تعدّ جورجينا رودريغيز من رموز وعاشقي اللياقة البدنية، ويعتبرها العديد من المتابعين مثالاً للياقة البدنية والرشاقة.

نشأتها:

ولدت جورجينا رودريغيز في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين في 27 يناير عام 1994، لأمّ إسبانية وأب أرجنتيني يدعى خورخي رودريغيز (71 عاماً)، والذي أدين بتهريب المخدرات، وقضى 10 سنوات في السجن.

نشأت جورجينا رودريغيز في مدينة جاكا شمال شرق إسبانيا، بالقرب من الحدود الفرنسية، وهي جزء من مقاطعة هويسكا، قرب جبال البرانس.

المسيرة المهنية:

تلقت جورجينا رودريغيز تدريبًا في الرقص، بينما كانت تدرس اللغة الإنجليزية في لندن قبل متابعة مسيرتها المهنية في عرض الأزياء، إلا أنّها لم تتمكن من الوصول إلى النجومية حتى حالفها الحظ والتقت الدون البرتغالي.

نجحت رودريغيز، من خلال علاقتها بكريستيانو، في اكتساب شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت من أبرز مشاهير السوشيال ميديا، حيث يصل عدد متابعيها إلى 26 مليون شخص.

وفي 2018، ظهرت على غلاف مجلة صحة المرأة الإسبانية في عدد يوليو، كما ظهرت على غلاف مجلة “هاربرز بازار” في يوليو 2018، وغيرهما من المجلات.

ويُقال إنّ رونالدو لا يمانع تحقيقها الشهرة من خلال علاقتها به، حيث يدعم نجاحها ويساعد على تعزيز شهرتها منذ سنوات، ووضعها على خريطة دور تصميم الأزياء العالمية، كما جعل رونالدو جورجينا رودريغيز المسؤولة عن تربية أطفاله الأربعة: “ماتيو” و”ألانا” و”جونيور” و”إيفا”، وبالفعل أصبحت واجهة دعائية للعديد من الشركات والعلامات التجارية، كما أنّها عضو في فريق رقص باليه معروف.

وكافأ كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيز على ولائها ودعمها له بمنحها حق إدارة عيادة زراعة الشعر التي سبق أن افتتحها في مدريد، فضلاً عن منحها خط إنتاج ملابس بعلامة تجارية خاصة بها، كما أن جورجينا هي الفتاة الوحيدة في حياة كريستيانو.

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، أنضم إلى صفوف نادي النصر السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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