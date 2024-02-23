ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية يارا مجموعة من الصور أثناء تسجيلها لديو مع الفنان المصري رامي صبري وعلقت على الصور كاتبة: "ديو مع حبيب قلبي والصوت اللي بحبو وبموت فيه.

ونشر الفنان المصري رامي صبري جمهوره فيديو جديد لـ "ميدلي" مع عازف الغيتار شريف فهمي، الذي قدم فيه 3 أغاني من ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" الذي أطلقه في بداية العام الجاري 2024.

وقدم رامي وشريف في الميدلي الجديد أغاني "بين الحيطان وبحكي عليكي وجت سليمة" بعد أن حققت تلك الأغنيات نجاحا كبيرا وقت إطلاق الألبوم.

كانت هذه تفاصيل خبر يارا ورامي صبري في ديو جديد يجمعهما قريباً - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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