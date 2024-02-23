شكرا لقرائتكم خبر عن فريق ترانكيل نوت يحيى حفلاً موسيقيا في مصر الجديدة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق ترانكيل نوت حفلاً موسيقيًا اليوم الجمعة، على خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة، فى تمام الساعة الثامنة مساء، وتقوم الفرقة بتقديم موسيقي غربية من أعمال أستور بيازولا، فرانسيس لي، أنتونيو كارلوس جوبيم، جون باري ومونتي نورمان، كارلوس جارديل، بالإضافة إلى الموسيقى الشرقية من أعمال محمد الموجي، الأخوين الرحباني، سيد درويش ، محمد فوزي ، خالد حماد ومحمد رحيم.

كما ستكون المطربة ريم عز الدين ضيف الحفل وستقوم بغناء أغنيات من أعمال الأخوين الرحباني، محمد الموجي ومحمد رحيم.

ترانكيل نوت باند هي فرقة موسيقية ناشئة أسسها الدكتور محمد رفعت. تقدم الفرقة موسيقى هادئة وذات مذاق مختلف تنتمي لأنواع موسيقى الجاز والكلاسيكيات الناعمة والموسيقى الشرقية بتوزيعات جديدة.

وقامت الفرقة بعمل عدة حفلات ناجحة، ويتكون الفريق من، محمد رفعت (بيانو) , نصر مرعي (درامز) , كريم واصف ,عمرو سيف (كونتراباص) , نور الدين محمد , تامر الإبراشي (شيللو) , عماد عاطف (فلوت) , مصطفي سعيد (ساكسفون وكلارينيت) , وليد جلال (بيركشن) , محمود عصفور(قانون).