أحمد حاتم في أول تعليق بعد اعلان انفصاله عن زوجته

أعلن الممثل المصري، أحمد حاتم، خبر انفصاله عن زوجته، مؤكدًا على علاقة الودّ والاحترام بينهما رغم طلاقهما.

وقال أحمد حاتم خلال حلوله ضيفًا في برنامج “أسرار النجوم” عبر اذاعة راديو “نجوم إف إم”: “أتمنى أن لا أكرّر تجربة الطلاق مرة أخرى، أنا أعيش بشكل مختلف خاصة انها المرة الأولى التي أعيش فيها لوحدي وكل تفاصيل حياتي اختلفت. واتمنى ان لا اعيش بمفردي لفترة طويلة وعندما أكرر تجربة الزواج مرة أخرى ان تكون مستمّرة ومستقرة أكثر”.

واضاف: “أنا كنت متزوّج وانفصلت عن زوجتي منذ فترة وأول مرة أتكلم في هذا الموضوع ولدي طفل اسمه عزيز. وعلاقتي بزوجتي محترمة وعلاقتنا بطفلنا قوية، ونحن متفقان قبل الانفصال ان العلاقة بيننا يجب ان تسودها الاحترام. وطفلنا عمره نحو سبع سنوات الآن وهو أثر بي جدًا وغيّر بي الكثير من الأاشياء بسرعة”.