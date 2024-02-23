بعد “الإسكندراني”.. زينة فتاة إسكندرانية للمرة الثانية في “العتاولة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجسد الفنانة زينة شخصية فتاة إسكندرانية خلال أحداث مسلسل “العتاولة” المقرر عرضه حصرياً على قناة mbc مصر ومنصة shahid، في موسم دراما رمضان 2024، حيث يتواصل التصوير حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد انتهاء جزء كبير من العمل بمدينة الإسكندرية.

تقديم زينة لدور فتاة إسكندرانية في “العتاولة” يأتي بعد ظهورها بنفس الشخصية خلال فيلم “الإسكندرانى” مع أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف، والذي تم عرضه مؤخراً في السينمات المصرية والعربية، ولكن مع اختلاف تفاصيل الشخصية، حيث تجمعها في العتاولة بـ أحمد السقا قصة حب، في حين بأن الإسكندرانى شهد على قصة حب شديدة بينها وبين العوضي ولكنهما لم يتزوجا.

مسلسل “العتاولة” بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، نهى عابدين، صلاح عبد الله، هدى الإتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر، مؤمن نور، حنان سليمان، مريم الجندي، أحمد كشك، صفوة، محمد التاجي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي مشوق.

فيلم “الإسكندرانى” من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولته أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبد الله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف.

وقدمت زينة في شهر رمضان الماضي، مسلسل “جعفر العمدة” الذي شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، إيمان العاص، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.