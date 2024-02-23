عمرو سعد يشوق الجمهور لفيلم “الغربان”.. وعرضه بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوق الفنان المصري، عمرو سعد، الجمهور إلى أحداث فيلم «الغربان»، المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الفطر السعيد.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق، خلال أربعينيات القرن الماضي، خاصة عام 1942، خلال الحرب العالمية الثانية. ويشارك في بطولة الفيلم، الذي يعد من الأضخم إنتاجياً، إلي جانب سعد، كلٌّ من: مي عمر، ومحمد علاء، وأسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، وعبدالعزيز مخيون، وصفاء الطوخي، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن، وإنتاج سيف عريبي.

وبحسب سعد، تم تصوير الفيلم في ثلاث قارات، في آسيا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وفي أفريقيا بمصر، وفي أوروبا بموسكو، لتتناسب أجواء التصوير مع قصة الفيلم.

وبحسب سعد، يضاهي فيلم «الغربان» الأفلام العالمية من حيث الفكرة وطريقة التصوير، خاصة مشاهد «الأكشن» والحروب، بالإضافة للميزانية الضخمة التي رصدتها الشركة المنتجة للفيلم، ما أغراه بقبول المشاركة فيه، فضلاً عن قصته، التي تشبه أفلام هوليوود.

ونشر سعد، مؤخراً، على صفحته الشخصية في منصة «إنستغرام»، صوراً له والدماء تسيل من وجهه، نتيجة ضربات تعرض لها، مشوقاً الجمهور إلى هيئته في الفيلم، حيث أثارت الصورة تساؤلات الجمهور عن حجم الأذى الذي تعرض له سعد، وأشاد الجمهور بفني الماكيير المدهش، الذي استطاع من خلال المكياج تغيير ملامح النجم المصري.

وكان سعد قد شارك، مؤخراً، في الفيلم العالمي «The Goat»، الذي عرض في «مهرجان الجونة السينمائي» الأخير، إلى جانب جون سافاج، وميرا سورفينو، وسيد رجب، وجيسيكا حسام، ومايا طلام، وعارفة عبدالرسول، والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.

وتدور أحداث العمل حول فتاة صغيرة، تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية، التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، فتقرر تلك الفتاة الهرب إلى الصحراء بصحبة معزتها؛ بحثًا عن والدها، فتتعرض للكثير من المخاطر خلال رحلتها.

درامياً، كان مسلسل «الأجهر»، الذي عرض الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً بين الجمهور، هو آخر أعمال سعد، حيث يغيب عن موسم دراما رمضان 2024، بعد أن أعلن اتفاقه مع المنتج صادق الصباح على تقديم عمل ضخم إنتاجياً في موسم دراما رمضان 2025.