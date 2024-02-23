بعد الهجوم على فيلم هالة صدقي.. رد غريب من المؤلف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الهجوم الذي شنّه الناقد طارق الشناوي على فيلم “الملكة” الذي يُعد أول بطولة مطلقة للفنانة هالة صدقي في السينما، والذي أكد أنه فيلم تُجاري وأقل بكثير من أن يكون فيلماً، فوجئ جمهور هالة صدقي بردّ غريب من مؤلف الفيلم، السيناريست أحمد رمزي، حيث قال: “ده أسوأ فيلم في التاريخ، أنا شخصياً جاني ضيق تنفس في أول مشهدين في العرض الخاص ودي مسؤولية عدة أطراف وأنا منهم”.

لكنه عاد ليردّ على الشناوي ويهاجمه قائلاً: “بس ممكن حضرتك تشاورلي على فيلم نزل السوق بغرض غير تجاري، أما بالنسبة لاستغلال نجاح “جعفر العمدة” أقسم بالله ما كنت موافق ولا راضي عن اختيار اسم “الملكة” ده نهائياً، ده اسم قاعة أفراح أصلاً، وأنت تعلم بمجرد ما بنعمل التنازل يصبح الفيلم رهن العبث من أي طرف”.

يُذكر أن فيلم “الملكة” للفنانة هالة صدقي لم يحقق أي نجاح خلال عرضه، وسُحب من دور السينما بعد أسبوعين فقط من عرضه، حيث لم يحقق سوى 460 ألف جنيه فقط لا غير.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية “ماجدة”، التي تتعرض للعديد من المشكلات، فتستعين بأصدقائها المقرّبين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهرب لكسب المزيد من الوقت.