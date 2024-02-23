نجمة عالمية مصابة بمرض بروس ويليس نفسه.. وهذه حالتها

ميرنا وليد - بيروت - بعد الممثل العالمي بروس ويليس، أعلنت مقطمة البرامج الشخهيرة ويندي ويليمز إصابتها بالمرض نفسه والنوع نفسه من مرض الخرف، وذلك عبر بيان.



وجاء في البيان أنه تم التشخيص الأولي بالحبسة التقدمية والخرف الجبهي الصدغي، وكان له تأثير كبير على حياة ويندي، وعلى سلوكها ومعرفتها.

وتابع: "لا تزال ويندي قادرة على القيام بالكثير من الأشياء بنفسها. والأهم من ذلك أنّها تحافظ على حسّ الفكاهة المميز لديها، وتتلقّى الرعاية التي تحتاجها للتأكّد من أنّها محمية وأنّه تتمّ تلبية احتياجاتها. إنّها تقدّر الأفكار الطيبة والتمنيات التي تُرسل لها".