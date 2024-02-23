تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يظهر معاذ نجل المشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني وهو يفاجئ صديقته الأمريكية كايلي بهدية رائعة في عيد الحب.
وفي الفيديو، يقدم معاذ لكايلي حقيبة فاخرة بتصميم أنيق، وفقًا للفاتورة التي استعرضها في الفيديو، يصل سعر الحقيبة إلى 14 ألف ريال. يظهر معاذ وهو يسلم الهدية لكايلي ويعبر عن سعادته بردة فعلها الفرحة.
وقد قال معاذ لكايلي في لحظة التسليم: “يلا بالعافية.. شوف الشنطة كيف.. تستاهل”. وفي إشارة إلى قيمة الهدية، قام بمشاركة الفاتورة مع الجمهور، مؤكدًا قيمتها الباهظة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. معاذ نجل هند القحطاني يفاجئ صديقته الأمريكية بهدية فخمة في عيد الحب بقيمة 14 ألف ريال! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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