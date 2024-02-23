أحمد حلمي ناعيا هاني الناظر: "من أكثر الرجال المحترمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان أحمد حلمي، الدكتور هاني الناظر الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر حلمي، صورة الراحل، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "رحم الله الدكتور هاني الناظر.. من أكثر الرجال المحترمين".

على جانب آخر، عرض لـ أحمد حلمي مؤخرا مسرحية "تييت" بالمملكة العربية السعودية.

مسرحية "تييت"بطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وعدد من الفنانين، وعرضت على مسرح بكر الشدي ضمن حفلات موسم الرياض.

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