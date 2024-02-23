فن ومشاهير

أحمد حلمي ناعيا هاني الناظر: "من أكثر الرجال المحترمين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان أحمد حلمي، الدكتور هاني الناظر الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر حلمي، صورة الراحل، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "رحم الله الدكتور هاني الناظر.. من أكثر الرجال المحترمين".

على جانب آخر، عرض لـ أحمد حلمي مؤخرا مسرحية "تييت" بالمملكة العربية .

مسرحية "تييت"بطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وعدد من الفنانين، وعرضت على مسرح بكر الشدي ضمن حفلات موسم الرياض.

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