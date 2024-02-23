رمضان 2024.. طرح الملصق الدعائي الرسمي لمسلسل "عتبات البهجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شركة العدل جروب عن الملصق الدعائي الرسمي لمسلسل عتبات البهجة الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، بعد أيام في مارس المُقبل.

ضم الملصق معظم أبطال العمل، ويتقدمهم النجم الكبير الدكتور يحيى الفخراني ممسكا بعكاز وجالسا على مقعد من الخشب وسط الطريق وخلفه النجوم: صلاح عبدالله، جومانا مراد، سماء إبرهيم، صفاء الطوخي، وهشام إسماعيل، إلى جانب: هنادي مهنا، عنبة.

المسلسل بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.

رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد.