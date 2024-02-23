شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي شقيق ميرفت أمين ومتزوج من حنان سليمان بمسلسل مليحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الفنان أشرف زكي في مسلسل مليحة رمضان 2024، دور شقيق ميرفت أمين وهو خال الضابط دياب، وهو متزوج من حنان سليمان وهي صديقة مقربة من ميرفت أمين.

مسلسل مليحة من الأعمال المنظرة بقوة خلال الماراثون الرمضانى المقبل 2024، ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+.

ويقوم ببطولته كل من دياب، وميرفت أمين و أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل و رحاب الشناط و ديانا رحمة و ومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

مسلسل مليحة تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الظابط أدهم على الحدود المصرية اليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟.