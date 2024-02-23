بالفيديو- تامر حسني برسالة حب لوالدته.. و هذا ما قاله لها

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري تامر حسني مقطع فيديو مع الجمهور عبر حسابه الخاص ظهر فيه في أوقات مميزة مع والدته، وواجهة رسالة حب لها حيق علق على المنشور بالقول: "جمعه مباركه على الجميع ان شاء الله، شكراً لمي اللي عملت الڤيديو الجميل ده الف شكر يا مي، انا كتبت الكلام ده لأمي اللي علمتني كل حاجه طيبه ….

و اللي لولاها مكنتش هوصل لأي حلم من احلامي انتوا بقى ممكن تهدوا الكلام ده لمين ؟ اعملوا منشن للشخص اللي عايزينه و ممكن يبقى اكتر من شخص و قولوله انت بالنسبالي المقصود بالكلام ده".

