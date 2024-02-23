ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري تامر حسني مقطع فيديو مع الجمهور عبر حسابه الخاص ظهر فيه في أوقات مميزة مع والدته، وواجهة رسالة حب لها حيق علق على المنشور بالقول: "جمعه مباركه على الجميع ان شاء الله، شكراً لمي اللي عملت الڤيديو الجميل ده الف شكر يا مي، انا كتبت الكلام ده لأمي اللي علمتني كل حاجه طيبه ….
و اللي لولاها مكنتش هوصل لأي حلم من احلامي انتوا بقى ممكن تهدوا الكلام ده لمين ؟ اعملوا منشن للشخص اللي عايزينه و ممكن يبقى اكتر من شخص و قولوله انت بالنسبالي المقصود بالكلام ده".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- تامر حسني برسالة حب لوالدته.. و هذا ما قاله لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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