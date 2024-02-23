ملك أحمد زاهر تقضي وقت جميل مع والدها أحمد زاهر في كواليس "محارب"

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر مع والدها الممثل المصري أحمد زاهر من خلال صورة عبر حسابها الخاص، ظهرا فيها من كواليس أحدث الأعمال التي يشاركان فيها سوياً و هو مسلسل "محارب" الرمضاني و ظهرت على و جههما ملامح الفرح و الأوقات الجميلة، و علقت ملك على المنشور بالقول : "خلف الكواليس مع زيزو".



وكانت نشرت ملك أحمد زاهر، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي، شوقت من خلالها المتابعين لشخصية "راندا"، التي تجسدها في مسلسلها الجديد "المحارب".

وشاركت ملك متابعيها، مجموعة صور من كواليس تصوير المسلسل، الذي ستظهر فيه بشخصية لافتة، إذ تعمل كـ"انفلونسر"، وتتسم شخصيتها بالشر والقوة، سواء من خلال إزعاج من حولها بتصرفاتها، أو إفتعال المشاكل مع محيطها.

