" مثلية كريستيانو رونالدو " تثير الجدل

ميرنا وليد - بيروت - نشر لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو صورتين تجمعانه بإبنه على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب تعليقاً عليها "اليوم مع شريكي".



ولكن ما لفت نظر الناس في الصورتين طلاء الأظافر الأسود على رجلي رونالدو، وانهالت التعليقات المعتبرة أن هذا الامر يشير إلى أنه مثلي جنسياً، وإنها ليست المرة الأولى التي تثار حول رونالدو هذه الشكوك، فقد تناول العديد من الناس الموضوع سابقاً بسبب طلاء الأظافر نفسه، واستذكر الناس أخبار عمرها سنوات عديدة عن علاقة بينه وبين بطل الكيك بوكسينغ المغربي بدر هاري لكن لم يصدر أي تصريح رسمي حينها عن الموضوع.

ولكن ما قصة طلاء الأظافر ؟ في الحقيقة إن طلاء الأظافر الذي يضعه رونالدو على رجليه لا يرمز إلى المثلية الجنسية بل من أجل حماية أظافره من الالتهابات الفطرية والبكتيرية أثناء اللعب في حذاء كرة القدم.

يذكر أن رونالدو لديه حبيبة في حياته وهي جورجينا رودريغيز، ولديه 5 أولاد ليس جميعهم من جورجينا بل اثنان فقط.