أحمد أمين "إجازة" من دراما رمضان 2024 ويشارك ضيف شرف بهذا المسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رد الفنان أحمد أمين على سؤال أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" حول مشاركته في دراما رمضان 2024.

وأعاد "أمين" نشر سؤال المتابع وعلق: "لا مافيش السنة دي أنا أجازة، بس هطلع ضيف حلقة مع أكرم حسني إن شاء الله".

وسيشارك الفنان أحمد أمين ضيف شرف بمسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني وسط مشاركة عدد من نجوم الفن هم الفنانة نسرين أمين، الفنانة سما إبراهيم، الفنان ياسر الطوبجي، الفنان أوتاكا.

تدور أحداث مسلسل "بابا جه" في إطار كوميدي حول "هشام" الذي يجد نفسه في مفترق الطرق بعد الاستغناء عنه من وظيفته بأحد الفنادق بسبب كورونا وعليه إيجاد عمل ورعاية أسرته في ظل ظروف صعبة.

وحرص الفنان أحمد أمين مؤخرًا على تهنئة الفنان طه دسوقي بنجاح مسلسله "حالة خاصة" الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة ونشر صورة لهما معًا عبر حسابه الرسمي على "أنستجرام" وعلق: "مصر هتفضل دايمًا ولادة ومليانة مواهب وأجيال جديدة تستاهل احلى سلام وتحية".

وتعاون الفنان أحمد أمين مؤخرًا مع الفنان الصاعد طه دسوقي بمسلسل "الصفارة" الذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2023 وحقق نجاحًا فاق التوقعات أدي إلى الإعلان عن إنتاج جزء ثاني من المسلسل ومن المقرر أن يتم عرضه بموسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن اخر مشاركات الفنان أحمد أمين كان ظهوره كضيف شرف بأحداث فيلم الكوميديا "البطة الصفرا" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وعرض خلال العام الماضي.

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