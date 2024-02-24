“تامر الصغنن”.. بسمة بوسيل تنشر صورًا مع نجلها آدم حسني.. نٌسخة من أبيه!

كتب امير فتحي في السبت 24 فبراير 2024 12:48 صباحاً - شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورًا جديدة، تجمعها بنجلها آدم، ظهرت خلالها ترتدي اللباس التقليدي المغربي.

وعلقت بسمة على الصور “الكندورة المغربية، الجابادور المغربي، اللباس التقليدي المغربي، جمعة مباركة”.

بسمة بوسيل ونجلها

ونالت الصور إعجاب الجمهور، وعلقوا: “تامر صغير، تامر الصغنن، إنها الأم المغربية يا سادة، صورة دافئة جدا وحنينة، ما شاء الله تبارك الرحمن أحسن أم في الدنيا وأحسن لباس مغربي وأحسن مين يلبسهم، ما شاء الله ادومي ربنا يحميه يا رب ويكون ليك سند ولأخواته”.

وأيضًا: “بسمة كل جمعة حطي لينا صور باللباس المغربي بغينا نشوفو تاليا وأمايا إن شاء الله المرة الجاية بحبك يا أحلى سومي”.

بسمة بوسيل ونجلها آدم

ليلى عبداللطيف تتوقع عودة بسمة بوسيل وتامر حسني

كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، توقعات جديدة للفنان تامر حسني والفنانة المغربية بسمة بوسيل.

قالت سيدة التوقعات خلال لقائها ببرنامج مع برنامج “et بالعربي”: “إن بسمة بوسيل هي الشريكة المثالية لتامر حسني، فهي تشبهه في روحه وقلبه، وهما يكمل بعضهما البعض، ومن المتوقع أن يعودا إلى بعضهما البعض يوما ما”.

توقعها طلاق ياسمين والعوضي

وعن إثارتها الجدل بتوقعاتها للفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، أوضحت: “أنا لست منجمة ولا علاقة لي بالأبراج والنجوم، وما أتوقعه هو مجرد إلهام وإحساس، ولا أهتم بما يقوله الآخرون عن التنجيم، وترديد البعض مقولة كذب المنجمون ولو صدقوا أو صدفوا، لأنني شخصيا أرددها”.

انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن تامر حسني في شهر أبريل/نيسان الماضي، من خلال منشور عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وقالت حينها: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب”.

ليرد تامر حسني على منشور بسمة بوسيل: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم”.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »