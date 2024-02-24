ستموت بعمر الـ80.. كيف ردت فيفي عبده على تنبؤات ليلى عبداللطيف؟

كتب امير فتحي في السبت 24 فبراير 2024 02:26 صباحاً - أثارت الفنانة والراقصة فيفي عبده جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية بعد أن توقعت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف موعد وفاتها.

وقالت “عبده” خلال لقائها مع الإعلامي “محمد قيس”: “أنا مش خايفة من الموت ووضبت التربة بتاعتي، أنا بس عايزة أعيش عمر زيادة، 100 سنة مثلا”.

فيفي عبده ترد على تنبؤات ليلى عبد اللطيف بوفاتها بعمر الـ 80

وتابعت: “ليلى عبد اللطيف تنبأت أني هعيش لحد عمر الـ 80، محتاجة أعيش أكتر”.

وأضافت: “أنا مطمنة من مواجهة ربنا، لأني طول عمري ماشية بما يرضي الله، ومظلمتش حد، وبساعد الغلبان.. أنا غلبانة زيهم، وإنسانة واضحة”.

فيفي عبده تتعاقد على مسلسل جديد

تعاقدت الفنانة فيفى عبده على بطولة مسلسل “آخر الزمن” مع النجوم أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية وتجسد فيه دور أم مكافحة تقع فريسة في عدد من المشاكل الأسرية والعديد من الأزمات الصعبة.

وكشفت الفنانة فيفي عبده عن العمل بالمسلسل الجديد وقالت: «الحمد لله تعاقدت على مسلسل آخر الزمن، وهو عمل قوي، يناقش قضايا تمس المجتمع، انتظروا عمل مختلف ومميز، قصة جذبتني جدًا تناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل عصري وجريء».

والمسلسل يشارك فى بطولته كل من أحمد عبدالعزيز، كمال أبورية، أحمد سلامة، محسن منصور، عزة مجاهد وإخراج أيمن فؤاد.

آخر أعمال فيفي عبده

وكانت الراقصة فيفي عبده قد عادت، إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل في العالي”.

وشارك فى بطولة مسلسل “شغل في العالي” بجانب فيفى عبده و شيرين رضا، كل من تونى ماهر، بسمة داود، رشا بن معاوية، مروان يونس، كريم سرور، هيثم سعيد، أمينة مغربى، انجى كيوان، بسنت النبراوى، محمد رضوان، فريد النقراشى، ساندرا حسين، محمد مرزبان، مارتينا عادل، عزة مجاهد، أحمد عبد الله محمود، وعدد من صيوف الشرف وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وقدمت فيفي عبده عام 2019 مسلسل “مملكة الغجر“، وشارك في بطولته حورية فرغلى، حازم سمير، ميار الغيطى، سامح الصريطى، أحمد كرارة، محمد سليمان، عزة مجاهد، هبة عبد العزيز، حسام الجندى، نور فخرى، سناء شافع، غفران محمد وتأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد.

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