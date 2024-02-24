شاهد إطلالة غريبة لشوق محمد خلال حضورها فعاليات كأس السعودية

ظهرت الفاشينيستا شوق محمد بإطلالة “غريبة” خلال حضورها فعاليات كأس السعودية ٢٠٢٤، حيث ارتدت فستانًا من الخوص أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت شوق محمد في مقطع فيديو متداول على موقع “انستغرام” وهي ترتدي فستانًا من الخوص، بينما تستعد لحضور فعاليات كأس السعودية.

وفي مقطع فيديو آخر، ظهرت شوق محمد قرب مضمار السباق وهي تستعرض إطلالتها، وسط تعليقات من بعض الحاضرين على غرابة الفستان.

وتم افتتاح مهرجان كأس السعودية في ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض، بمشاركة أفضل الفرسان في العالم.

ويتنافس 7 رجال و 7 نساء على جائزة تحدي الخيّالة العالمي “برعاية استثمر في السعودية “في أربعة سباقات.

وتبلغ قيمة جوائز كأس السعودية 2024 أكثر من 35 مليون دولار أمريكي.

وتشهد كأس السعودية فعاليات ترفيهيه وأفضل المأكولات وأحدث صيحات الموضة والتجارب الثقافية السعودية.

وكأس السعودية “أغلى كأس سباق في العالم وجوهرة وتاج السباقات الدولية”.

ويحصل الفائز بالسباق على 20 مليون دولار أمريكي.

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