شكرا لقرائتكم خبر عن سيف لازم يكمل المغامرة.. Watch it تطرح برومو مسلسل الأنيميشن سر المسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Watch it الرقمية، برومو مسلسل الأنيميشن "سر المسجد" المقرر عرضه في رمضان 2024 على شاشات المتحدة، وتضمن البرومو أحداث التربية الدينية للأطفال متضمنًا بعض المغامرات حيث علقت صفحة it Watch على البرومو: "سيف معندوش اختيارات ولازم يكمل المغامرة لآخرها".

مسلسل سر المسجد، تدور أحداثه حول التربية الدينية للأطفال وسر تعلقهم بالمسجد وحل للمشكلات في إطار دينى ومن بينها مشكلة التنمر.

وكانت منصة watch it طرحت البوسترات الدعائية لمسلسل الأنيميشن "سر المسجد"، المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، كما كشفت عن أسماء الشخصيات التى ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها: سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، وغيرها.

كما حرصت المنصة خلال الفترة الماضية على الترويج للأعمال الدرامية الرمضانية بشكل مكثف، سواء من خلال طرح البوسترات أو البروموهات الدعائية، وكان هناك اهتماما خاصا بكل ما يخص الأطفال، لذلك قامت المنصة بطرح بوسترات تشويقية للجزء الثالث من مسلسل "يحيى وكنوز"، قبل عرضه في الموسم الرمضانى المقبل 2024.