شاهد كادي الجريسي تخطف الأنظار بالزي الشمالي السعودي

أطلت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي كادي الجريسي بإطلالة مميزة خطفت بها أنظار متابعيها.

ارتدت كادي الجريسي الزي الشمالي السعودي، الذي يتميز بألوانه الزاهية وتصميمه الفريد.

أظهرت الإطلالة جمال كادي الجريسي وأنوثتها.

ولاقى ظهور كادي الجريسي بالزي الشمالي السعودي إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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