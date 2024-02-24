في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت التيكتوكر سارة مهند رفقة شقيقاتها، بينما يرحب بها شخص لا يعرف هويتها. يوجه الشخص حديثه لسارة مهند قائلاً: “أهلين بأهل الأردن”.

وتُفاجأ سارة مهند من سؤاله وترد قائلة: “أهل الأردن!!”.

ويُدرك الشخص خطأه ويعتذر لسارة مهند قائلاً: “سوري والله معلش أحسبك من الأردن”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاب يرحب بسارة مهند وشقيقاتها: أهلين بأهل الأردن.. شاهد ردة فعلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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