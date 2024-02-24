أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في صور مع مدون إسرائيلي.

والتقطت صور لنانسي عجرم مع المدون الإسرائيلي إيتزيك بلاس على هامش حفلها الغنائي في قبرص.

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية الصور، مما أثار غضب العديد من المتابعين.

وتقدم محامٍ بدعوى قضائية ضد نانسي عجرم بتهمة مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل.

وردّت نانسي عجرم على الجدل من خلال تدوينة نشرتها على حسابها في منصة إكس.

وأكدت نانسي عجرم أنّها لن تردّ على “تفاهات بعض الموتورين والمُحرضين”.

وشكرت نانسي عجرم محبيها وداعميها، ووصفتهم بأنّهم “درعًا يحميها من الكراهية والشر والحقد”.

وأكدت نانسي عجرم على وطنيتها، وقالت أنّ لبنان سيبقى حاضرًا في كل خطوة من مسيرتها.

وختمت نانسي عجرم تدوينتها بالقول أنّها ستواصل مسيرتها الفنية وتحقيق المزيد من النجاح. شاهد أيضاً: شاهد نانسي عجرم تُثير الجدل بصور مع مدون إسرائيلي

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من نانسي عجرم على جدل صورتها مع المدون الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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