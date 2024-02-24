شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شخصية أحمد عيد فى الحشاشين للعرض فى رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد عيد في الموسم الرمضانى المقبل 2024، من خلال مسلسل "الحشاشين"، برفقة النجم كريم عبد العزيز، إذ يجسد خلال الأحداث دور "زيد بن سيحون"، أحد القيادات والذراع اليمين لحسن الصباح الذي يقوم بدوره كريم عبد العزيز.



أحمد عيد فى الحشاشين

الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

الحشاشين مسلسل تاريخى تقع أحداثه في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين"، وتم الاعتماد على أمين بوحافة ليقوم بتأليف الموسيقى التصويرية للعمل.

وكانت أخر أعمال أحمد عيد مسلسل "عملة نادرة"، الذى شارك في بطولته في الموسم الرمضاني الماضي 2023، والعمل من بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، على الطيب، أحمد فهيم، رمزى العدل، نهى صالح، ريم رؤوف، نهى صالح، تامر ضيائى، إيمى اسلام، أحمد الشافعى، أحمد البدرى، وئام مجدى، أشرف السلكاوى وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.